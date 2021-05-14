«Ночное», «Мика» и «Нарджес А.»: кинофестиваль Qatar Film Days анонсировал программу

Фестиваль современного кино стран Ближнего Востока и Северной Африки Qatar Film Days анонсировал программу. В ней — шесть полнометражных фильмов из Палестины, Алжира, Марокко и других стран региона, а также восемь короткометражных лент из Катара, сообщили «Афише Daily» представители мероприятия.
В программу вошли:
- «Газа, любовь моя» — фильм-открытия, сатирическая драма, снятая братьями-близнецами Нассер.
- «Ночное» — последняя лента знаменитого документалиста Джанфранко Рози. Она рассказывает истории обычных людей, которые были собраны за три года съемок на границах Ирака, Сирии и Ливана.
- «Должно быть, это рай» — фильм, сквозная тема которого размышление о месте, которое можно считать домом. Это последняя работа Элиа Сулеймана.
- «Нарджес А.» — документалка бразильского режиссера Карима Айнуза, хроника одного дня из жизни алжирской активистки, вышедшей на мирную демонстрацию 8 марта 2019 года.
- «Перед тем, как погаснет свет» — фильм Али Эссафи о коротком, но ярком периоде расцвета независимой культуры в Марокко начала 1970-х.
- «Мика» — история десятилетнего Мики, который подрабатывает мальчиком на побегушках в дорогом теннисном клубе в Касабланке — и неожиданно находит там друга.
В сеансе короткого метра — 8 игровых, документальных и анимационных работ из Катара, созданных при участии Doha Film Institute. Среди них — «Охота на крабов», «Чужак», «Голоса города», «Падающая звезда» и другие.
Qatar Film Days — первое оффлайн-событие совместной культурной инициативы Cultural Creative Agency и Doha Film Institute. Продюсер фестиваля — агентство Beat Films. Мероприятие пройдет с 4 по 6 июня в петербургском «Севкабеле».
Cultural Creative Agency, Doha Film Institute и Beat Film запустили культурную платформу под названием Qatar Film Days в конце 2020 года. Первой частью проекта стала программа бесплатных онлайн-показов: прошлой зимой на сайте Qatar Film Days прошли российские премьеры пяти фильмов из Палестины, Алжира, Марокко, Ливии и Судана.