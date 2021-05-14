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«Ночное», «Мика» и «Нарджес А.»: кинофестиваль Qatar Film Days анонсировал программу

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:42

Фестиваль современного кино стран Ближнего Востока и Северной Африки Qatar Film Days анонсировал программу. В ней — шесть полнометражных фильмов из Палестины, Алжира, Марокко и других стран региона, а также восемь короткометражных лент из Катара, сообщили «Афише Daily» представители мероприятия.

В программу вошли:


  • «Газа, любовь моя» — фильм-открытия, сатирическая драма, снятая братьями-близнецами Нассер.
  • «Ночное» — последняя лента знаменитого документалиста Джанфранко Рози. Она рассказывает истории обычных людей, которые были собраны за три года съемок на границах Ирака, Сирии и Ливана.
  • «Должно быть, это рай» — фильм, сквозная тема которого размышление о месте, которое можно считать домом. Это последняя работа Элиа Сулеймана.
  • «Нарджес А.» — документалка бразильского режиссера Карима Айнуза, хроника одного дня из жизни алжирской активистки, вышедшей на мирную демонстрацию 8 марта 2019 года.
  • «Перед тем, как погаснет свет» — фильм Али Эссафи о коротком, но ярком периоде расцвета независимой культуры в Марокко начала 1970-х.
  • «Мика» — история десятилетнего Мики, который подрабатывает мальчиком на побегушках в дорогом теннисном клубе в Касабланке — и неожиданно находит там друга.

В сеансе короткого метра — 8 игровых, документальных и анимационных работ из Катара, созданных при участии Doha Film Institute. Среди них — «Охота на крабов», «Чужак», «Голоса города», «Падающая звезда» и другие.

Qatar Film Days — первое оффлайн-событие совместной культурной инициативы Cultural Creative Agency и Doha Film Institute. Продюсер фестиваля — агентство Beat Films. Мероприятие пройдет с 4 по 6 июня в петербургском «Севкабеле».

«Визуальный и коммуникативный язык кино понятен практически каждому. Кино позволяет пересекать границы государств, путешествовать во времени, погружаясь в контекст повествования, — все это без фактического перемещения в пространстве: достаточно отправиться в кинотеатр или посмотреть что‑то, не выходя из дома», — говори
Анастасия Шавлохова
Директор Cultural Creative Agency

Cultural Creative Agency, Doha Film Institute и Beat Film запустили культурную платформу под названием Qatar Film Days в конце 2020 года. Первой частью проекта стала программа бесплатных онлайн-показов: прошлой зимой на сайте Qatar Film Days прошли российские премьеры пяти фильмов из Палестины, Алжира, Марокко, Ливии и Судана.

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