На военном параде учеников школы № 42 в деревне Всеволодово (Московская область) ученики третьего класса прошли маршем, держа в руках автоматы и исполняя песню с припевом «Мы — русские. С нами Бог!». На это обратило внимание информагентство Ura.ru.

На кадрах, опубликованных в аккаунте школы в инстаграме, видно марширующих детей с оружием. Они поют песню под авторством Александра Шаганова «Русская земля — Божия обитель». «Русская земля, кто тебя обидел? Недругам твоим прощенья нет! Мы — русские. С нами Бог! Мы — русские. Русские не продают!» — кричат третьеклассники.