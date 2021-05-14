Московский метрополитен потратит 95 млн рублей на ароматизацию воздуха в вагонах

Метрополитен Москвы разместил тендер на оснащение вагонов метро оборудованием для ароматизации воздуха. Сумма контракта — 95 млн рублей. Документ на сайте госзакупок обнаружило «МБХ медиа».

Устройства для ароматизации планируют не купить, а взять в аренду на 485 дней. Их установят в 1944 вагонах серии 81-765/766/767 — сквозных и более современных. Всего в эксплуатации у московского метро 5956 вагонов. Распылять ароматизатор планируется не менее одного раза в девять минут.

В октябре 2019 года власти уже тестировали ароматизацию вагонов метро. Тогда устройства установили в трех поездах Филевской линии, пассажиры которых могли почувствовать запах имбиря, сакуры и свежескошенной травы.

«Афиша Daily» решила, что выбор ароматов был абсолютно безыдейным, провела работу над ошибками и предложила другие запахи, подходящие веткам метро — культурно и исторически.