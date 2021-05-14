Актриса подала в суд на TikTok за незаконное использование ее голоса для озвучки текстов

Канадская актриса озвучивания Бев Стэндинг подала в суд на TikTok за незаконное использование ее голоса для функции синтеза текста. Об этом пишет The Telegraph.

В прошлом году соцсеть запустила новый инструмент, который позволяет авторам озвучивать написанный в видео текст с помощью цифрового голоса. Тогда же Стэндинг обнаружила, что для этой функции используется ее голос, отмечает The Verge.

Актриса недовольна тем, что ее голосом озвучивается нецензурная лексика и оскорбления. Это может нанести «непоправимый вред» ее карьере, считает она.

Женщина уточнила, что записывала свой голос для приложения, которое переводит речь с китайского на английский, несколько лет назад для Institute of Acoustics (IOA). Передавать голосовые данные другим компаниям она не разрешала.

По своему иску Стэндинг хочет получить неустойку, а также добиться запрета на дальнейшее использование ее голоса.

«Это мое средство существования. Я занимаюсь этим сутки напролет, каждый день, каждые выходные. И если вы просто берете мой голос и делаете с ним все что хотите — это неправильно», — прокомментировала актриса.

В TikTok иск пока не прокомментировали.