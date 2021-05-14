Pixelord выпустил новый альбом, где «попытался получить 99% идеальной электронной музыки»

Российский электронщик Pixelord (он же Алексей Девянин) выпустил новый альбом «99%». Немногословная пластинка воплощает представления музыканта о том, как должна звучать «идеальная электронная музыка». Послушать альбом можно здесь.

На «99%», в отличие от релиза 2019 года «Cyberдядя», всего один фит — с Blaze.zip. Пластинку открывает композиция «Вставай», а последняя — 15-я по счету — своим названием намекает на то, что электронной музыки остался всего «1%». Альбом можно купить на виниле.

«Этот альбом о том, что не бывает ничего идеального, всегда это 99%. В нем я попытался объединить все свои проекты и получить 99% идеальную электронную музыку с моей точки зрения. 1% всегда где‑то там в грядущих релизах, но его невозможно догнать», — объяснил философию альбома Pixelord.