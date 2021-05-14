В новосибирской колонии поставили красные телефонные будки «для передачи атмосферы Лондона»

В новосибирской исправительной колонии (ИК-8) поставили телефонные будки как на улицах столицы Великобритании. Красные будки с надписью «Telephone» появились в специальном помещении для звонков, сообщили в пресс-службе ФСИН по Новосибирской области.

По словам представителей колонии, стилизация под «лондонские телефонные будки» поможет заключенным восстановить «социально полезные связи» и реализовать право на телефонные переговоры. Внутри будок установили телефоны и видеотаксофоны.