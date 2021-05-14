Пол Уэллер выпустил новый альбом «Fat Pop»

Пластинка была записана музыкантом во время самоизоляции на студии Black Barn в британском графстве Суррей. Послушать «Fat Pop» можно на большинстве стриминговых сервисов.

Пол Уэллер получил известность в цонце 1970-х как фронтмен панк-группы The Jam. После ее распада, в 1983 году, он основал группу The Style Council, просуществовавший до 1989 года. А с 1990-х начал сольную карьеру. С тех пор он успел выпустить 16 студийных альбомов, предыдущий — «On Sunset» — вышел меньше года назад, в июле 2020-го.