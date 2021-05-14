Дорогие машины, пачки денег и цепи с бриллиантами в новом клипе «Straightenin» Migos

Американская хип-хоп-группа Migos выпустила сингл «Straightenin». Свой первый трек в этом году музыканты опубликовали сразу вместе с клипом.

В ролике исполнители собрали все клише рэп-клипов: тусовка в компании темнокожих хип-хоперов, пачки денег, дорогие машины и массивные цепи с бриллиантами.