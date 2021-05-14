Дорогие машины, пачки денег и цепи с бриллиантами в новом клипе «Straightenin» Migos

Американская хип-хоп-группа Migos выпустила сингл «Straightenin». Свой первый трек в этом году музыканты опубликовали сразу вместе с клипом.
В ролике исполнители собрали все клише рэп-клипов: тусовка в компании темнокожих хип-хоперов, пачки денег, дорогие машины и массивные цепи с бриллиантами.
«Straightenin» войдет в новый, долгожданный альбом трио «Culture III». Релиз пластинки намечен на 2021 год.
В прошлом году Migos выпустили несколько синглов: фит с YoungBoy Never Broke Again «Need It», «Give No Fxk» с Young Thug и Travis Scott , «Taco Tuesday» и «Racks 2 Skinny».
Последний на данный момент альбом группы — «Culture II» — вышел в 2018 году. После этого участники Migos выпустили сольные пластинки («Quavo Huncho» от Quavo, «Father of 4» от Offset и «The Last Rocket» от Takeoff). Несколько лет назад рэперы приезжали с концертом в Россию, а «Афиша Daily» объясняла, за что их нужно любить.