Защита потерпевшей попросила прекратить уголовное дело против Эдварда Била. Он выплатил компенсацию

Защита потерпевшей попросила следствие закрыть уголовное дело в отношении блогера Эдварда Била. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат женщины Андрей Князев.

«Мы направили ходатайство в Главное следственное управление МВД по Москве о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Эдвард Бил полностью выплатил компенсацию», — сказал он.

Защитник добавил, что теперь решение прекратить или продолжить уголовное преследование блогера остается на усмотрении следователя. Если дело останется открытым, то его направят в суд, где повторно рассмотрят вопрос о его прекращении.

В начале апреля спорткар Audi RS 6 Avant вылетел на встречку, из‑за чего столкнулись пять автомобилей. СМИ сообщили о пострадавшей женщине — водителе «фольксвагена», которая оказалась в реанимации. Блогеру грозит до двух лет лишения свободы.

Следствие попросило запретить Эдуарду Билю, известному как блогер Эдвард Бил, выходить из дома, садиться за руль, пользоваться интернетом, общаться с участниками уголовного судопроизводства без разрешения следователя.

После случившегося партия ЛДПР решила внести в Госдуму законопроект, который позволит конфисковывать автомобиль у виновников ДТП. Политики также предложили высылать таких автовладельцев за пределы родного города. Куда именно их будут отправлять — не уточняется.