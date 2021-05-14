Документ, запрещающий иноагентам заниматься просветительской деятельностью, отправили на доработку

Минпросвещения отправило на «существенную доработку» проект постановления правительства, в котором предлагалось запретить некоммерческим организациям из реестра иностранных агентов заниматься просветительской деятельностью. Об этом в своем инстаграме написала начальница отдела координации сферы организации дополнительного образования детей ведомства Елена Сереброва.

По ее словам, документ вызвал множество отзывов, предложений и замечаний. «Все предложения рассматриваются и по возможности будут учтены в ходе доработки проекта постановления в соответствии с компетенцией, установленной Минпросвещения РФ», — сказала чиновница.

Проект постановления был опубликован в конце апреля. В нем говорилось, что организации, связанные с образованием, наукой или культурой, должны заключать договор с физическими и юридическими лицами, которые будут заниматься просвещением. Такой договор нельзя заключать с НКО, входящими в реестр иностранных агентов.

Против документа выступило множество ученых и популяризаторов науки, в том числе вице-президент РАН Алексей Хохлов. Он заявил, что в стране есть множество форм просвещения, которые работают без договоров. По его словам, ученые рассказывают людям о современных достижениях науки и о том, как они меняют жизнь. «Это очень важная деятельность, никакими договорами она не регламентируется, ученые за это деньги не получают», — отметил академик.

Поправки в закон об образовании, которые запрещают заниматься просветительской деятельностью без согласования с властями, вступают в силу с 1 июня 2021 года. Авторы законопроекта объясняли его необходимость борьбой с «пропагандой антироссийских сил».