МС Сенечка представил трек «Сигнал». Он войдет в его будущий мини-альбом

Российский рэпер МС Сенечка выпустил трек «Сигнал», который войдет в его будущий мини-альбом «Космически земное приключение». Послушать релиз можно на всех стриминговых платформах.

Когда я сделал бит для «Сигнала» и включил его своему другу, он сказал, что скретч в треке похож на космический сигнал. Меня очень вдохновила эта мысль, я пришел домой и начал думать над текстом, который мог бы стать отличным дополнением к музыке. Я надеюсь, что у меня получилось сделать его достаточно емким, но в то же время не сильно нагружающим.

Музыкант рассказывает, что новый EP — обычное приключение, которое могло произойти где угодно, но случилось именно на Земле. «И испытать это мог не только я: думаю, что в этих треках найдется что‑то близкое каждому из нас», — отметил он.

Пластинка познакомит слушателей с «повзрослевшим» артистом: на смену привычной беззаботности приходит рефлексия и легкая грусть, приправленные «космическим» звучанием. Идея создать мини-альбом с такой эстетикой возникла спонтанно, добавил рэпер.

Релиз EP «Космически земное приключение» запланирован на 21 мая.

Семен Лисейчев из Самары, он же МС Сенечка, выпустил в 2019 году два альбома ― «Хип-хоп будни» и «1989», освежив российскую рэп-сцену бытовыми зарисовками и битами в духе старой школы. Тогда же «Афиша Daily» поговорила с рэпером о злости, альтер эго и дружбе с Glam Go Gang!.