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В России впервые с начала месяца выявили больше 9000 случаев COVID-19

Семён Гудошников
Сегодня в 11:34

В России за сутки выявили 9462 случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1082 случая превосходит вчерашний показатель. В последний раз больше 9000 заражений регистрировали 1 мая.

Самый сильный прирост заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Иркутской областях. В столице количество новых случаев выросло на 38% по сравнению с предыдущим днем — 3818 против 2878.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 922 901. За последние сутки вылечились 9756 человек, за все время — 4 537 634. За сутки умерли 393 заболевших, за весь период — 115 116.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 161,1 млн человек, 3,3 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (32,8 млн), на втором — Индия (23,4 млн). За ними идут Бразилия (15,4 млн), Франция (5,9 млн) и Турция (5 млн).

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