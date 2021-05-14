В России впервые с начала месяца выявили больше 9000 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 9462 случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1082 случая превосходит вчерашний показатель. В последний раз больше 9000 заражений регистрировали 1 мая.

Самый сильный прирост заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Иркутской областях. В столице количество новых случаев выросло на 38% по сравнению с предыдущим днем — 3818 против 2878.