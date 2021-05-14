J.Cole выпустил новый альбом «The Off-Season»

Пластинка включает в себя 12 треков, в том числе вышедший на прошлой неделе «Interlude» . В записи приняли участие 21 Savage, Cam’Ron, Lil Baby, Morray, Bas, 6lack, JID, James Fauntleroy и другие артисты. Саундпродюсерами релиза выступили Timbaland, DJ Dahi, Boi-1da, Jake One, Tae Beast и Frank Dukes.

Американский рэпер J.Cole (настоящее имя Джермейн Коул) выпустил новый альбом «The Off-Season». Послушать его можно на всех популярных стриминговых сервисах.

Коул говорит, что работал над релизом не один год — некоторые песни с «The Off-Season» были написаны несколько лет назад. Альбом отсылает к ранним работам рэпера, в обложках или названиях которых обыгрывалась тема баскетбола.

На прошлой неделе J.Cole выпустил документальный фильм «Applying Pressure», который позволил зрителям заглянуть за кулисы готовящегося альбома «The Off-Season».

Впервые о том, что J.Cole готовится выпустить новый альбом, стало известно в конце 2020 года. Рэпер выложил фото страницы блокнота, подписанной: «Эра The Fall Off». На ней были расписаны названия уже вышедших и готовящихся релизов, а также очередность их выхода.

Предыдущая пластинка Коула «KOD» вышла в 2018 году. В 2019-м он поучаствовал в компиляции лейбла Dreamville «Revenge of the Dreamers III».