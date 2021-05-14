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До конца года на всех станциях московского метро появится оплата лицом

Семён Гудошников
Сегодня в 10:54

Способ оплаты с помощью лица Face Pay должен появиться на всех станциях московского метро до конца года. Об этом заявил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов, пишет РИА «Новости».

По словам чиновника, тестирование системы уже несколько месяцев проходит на ряде станций. «Участвуют наши сотрудники и партнеры сервиса, которые стали участниками тестовых фокус-групп», — сказал он.

Для использования сервиса нужно оставить биометрические данные и привязать банковскую карту. При подходе к турникету он распознает пассажира и примерно полторы секунды будет списывать деньги с карты. Затем можно будет пройти, не доставая ни телефон, ни карту.

Face Pay не будет обязательным способом оплаты — лишь одним из вариантов. «Наша задача — дать возможность выбора», — пояснил Ликсутов.

О планах по запуску оплаты лицом в московском метро стало известно в сентябре прошлого года. Технология должна стать частью общей системы видеонаблюдения с распознаванием лиц, которую хотят научить определять посторонние предметы и людей, которым нужна помощь.

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