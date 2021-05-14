В центре Парижа создадут специальную зону, где будет ограничено движение автомобилей. Приоритет отдадут пешеходам, велосипедистам и общественному транспорту. Проект инициативы опубликовал у себя в твиттере заммэра города Давид Бельяр.
Цель нововведений — значительно снизить транзитный траффик, то есть количество машин, которые пересекают центр города, не останавливаясь в нем. Но о полном исключении автодвижения речь не идет — местные жители, люди с ограниченными возможностями, такси и локальный бизнес смогут и дальше приезжать в центр на авто.
По словам Бельяра, инициатива улучшит качество воздуха, снизит уровень шума и освободит место для природы в городе. Всех заинтересованных парижан он пригласил поучаствовать в обсуждении проекта.
По данным «Интерфакса», зону с ограниченным движением создадут в центре Парижа уже к 2022 году. Она затронет первые четыре округа города, а также часть левого берега, расположенного к северу от бульвара Сен-Жермен.