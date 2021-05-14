В центре Парижа создадут специальную зону, где будет ограничено движение автомобилей. Приоритет отдадут пешеходам, велосипедистам и общественному транспорту. Проект инициативы опубликовал у себя в твиттере заммэра города Давид Бельяр.

Цель нововведений — значительно снизить транзитный траффик, то есть количество машин, которые пересекают центр города, не останавливаясь в нем. Но о полном исключении автодвижения речь не идет — местные жители, люди с ограниченными возможностями, такси и локальный бизнес смогут и дальше приезжать в центр на авто.