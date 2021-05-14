Джорджа Смит представила мини-альбом «Be Right Back»

EP состоит из восьми треков, в том числе дуэта с Shaybo — в нем две певицы исследуют роскошную жизнь артистов, в которой слава не всегда приходит вместе с счастьем.

Британская певица Джорджа Смит выпустила мини-альбом «Be Right Back». Его можно послушать на различных стриминговых сервисах.

«Экспериментируя с различными вокальными регистрами и пользуясь тем, насколько гармонично ее голос сочетается с живыми инструментами, она поделилась коллекцией, которая должна заставить вас жаждать ее следующего шага», — оценил релиз NME.

В январе Джорджа Смит запустила на радиостанции BBC Sounds шоу о музыке «Tearjerker». В программе артистка делится своей любимой музыкой, причем именно той, которая сможет создать для слушателей атмосферу безопасности и спокойствия.