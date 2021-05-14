Manic Street Preachers выпустили сингл «Orwellian»

«Мы написали одну действительно блестящую песню под названием „Orwellian“. Она своего рода указатель того, куда мы идем. В ней есть что‑то от ретрофутуризма в духе „If You Tolerate This“. Это наш сияющий свет в данный момент», — сказал лидер группы Ники Уайр.

Валлийская рок-группа Manic Street Preachers выпустила новый сингл под названием «Orwellian». Он предваряет грядущий альбом «The Ultra Vivid Lament», тизер которого появился на ютьюб-канале коллектива.

По словам музыкантов, «Orwellian» — это «не в прямом смысле политическая песня, но в ней есть элемент времени в котором мы живем». Эта композиция определила концепцию всей новой пластинки, дата выхода которой пока неизвестна.

У альбома, как признался Уайр, будет «более широкий звуковой ландшафт». Все треки окажутся пронизанными «глубоко укоренившейся печалью и меланхолией», которую испытывает артист после потери родителей. При этом они будут звучать как «The Clash, исполняющая Abba».