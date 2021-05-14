В сети появился утерянный альбом Коби Брайанта. Баскетболист записал его в 2000 году

На пластинке можно услышать 16 треков, в том числе фиты с Broady Boy, Тайрой Бэнкс, группой Destiny’s Child, рэперами Nas и 50 Cent, а также Бини Сигелом и Black Thought. По мнению Cult MTL, композиции вдохновлены творчеством актера и рэпера Уилла Смита .

В сети появился утерянный альбом знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который тот записал в 2000 году. Аудиозапись под названеим «Kobe Bryant — Visuals LP 2000» опубликовали на ютьюб-канале Putos Frutos.

В 2000 году Брайант подписал контракт с Columbia Records, однако выпустил только один сингл — «K.O.B.E.», над ним он работал вместе с моделью и телеведущей Тайрой Бэнкс. Песня не пользовалась успехом, и от планов на выпуск альбом отказались.

В итоге баскетболист представил только несколько рэп-композиций. Одной из самых известных стал трек «Say My Name», записанный с Destiny’s Child.

В январе 2020 года Коби Брайант погиб вместе с 13-летней дочерью во время крушения частного вертолета. Трагедия произошла в пригороде Лос-Анджелеса и потрясла многих поклонников спортсмена, в том числе знаменитостей.

Брайант был пятикратным чемпионом НБА, а также лауреатом «Оскара» за короткометражный анимационный фильм «Дорогой баскетбол». В июне 2020 года он посмертно был награжден премией «Эмми» за вклад в развитие Лос-Анджелеса.