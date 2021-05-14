Skrillex опубликовал клип на песню «Too Bizarre». Она записана вместе с Swae Lee и Siiickbrain

Ролик снял Джонатан Дебьен, известный как Jodeb. Он запечатлел андеграундную вечеринку музыкантов. Ранее Дебьен работал над клипом Zedd «Beautiful Now» и видео «You’ve Seen The Butcher» метал-группы Deftones.

Американский музыкант Skrillex выпустил клип на песню «Too Bizarre», записанную вместе рэпером Swae Lee и певицей Siiickbrain. Видео появилось на ютьюб-канале Skrillex.

«Too Bizarre» — это уже второй трек, выпущенный Skrillex за последнюю неделю. До этого артист представил песню «Butterflies». Она записана вместе с Four Tet и Starrah.