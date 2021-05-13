Билли Айлиш выпустила фотокнигу. В нее вошли детские снимки певицы и кадры с бэкстейджа

В книгу вошли детские снимки певицы и ее близких, кадры с бэкстейджа и другие фотографии из жизни Айлиш. Большинство из них принадлежат ей самой и ее родственникам. «Я думаю, что это классный способ показать мою карьеру и мой жизненный путь», — отметила артистка.

Американская певица Билли Айлиш выпустила книгу-фотоальбом. Об этом артистка рассказала в своем инстаграме. Деталями проекта она также поделилась в интервью для Vogue.

«Это была чертовски тяжелая работа. Мы потратили месяцы на просмотр всей фотопленки с моего рождения и по сей день. <…> Мы напечатали все изображения на маленьких листах бумаги и разложили их на полу <…>. Они заняли всю кухню, гостиную, столовую, обеденный стол, прихожую и диван», — рассказала Айлиш.

Идея фотоальбома пришла летом 2020 года во время локдауна, когда Айлиш отменила свое мировое турне. По словам певицы, тогда ей было тяжело просматривать фотографии с гастролей.

Айлиш призналась, что иногда затея с книгой кажется ей глупой. «Это так сюрреалистично — смотреть на эту книгу и думать, что это моя жизнь», — пояснила артистка, которой в декабре исполнилось только 19 лет.

Летом 2021 года Билли Айлиш планирует выпустить новый альбом «Happier Than Ever». Первый трек с пластинки и клип на него уже появились сети. «Афиша Daily» рассказала о реакции поклонников на видео.