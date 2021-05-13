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Вакцинированных граждан США освободили от обязательного ношения масок и соблюдения дистанции

Рустам Абдуллин
Сегодня в 23:14

Жители Соединенных Штатов, полностью прошедшие вакцинацию от COVID-19, теперь могут не носить маски и не соблюдать дистанцию на улице и в помещениях. Об этом сообщается на официальном аккаунте Белого дома в твиттере.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США отмечает, что привитым гражданам придется соблюдать ограничения, если того требуют федеральные или территориальные законы и правила местного бизнеса. Ограничения для них также сохраняются в общественном транспорте, вокзалах и аэропортах.

Согласно данным Центра, полную процедуру вакцинации прошли 117,6 млн американцев (35% населения). Еще 154 млн жителей получили одну дозу вакцины (46%).

4 мая президент США Джо Байден заявил о намерении привить 70% взрослого населения хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 ко Дню независимости 4 июля.

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