Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова записала первое предвыборное видео

Она начала с низкого уровня жизни населения области и перечислила «малую часть» проблем региона. «Следствием высокого уровня коррупции среди местных чиновников, которых вырастили предыдущие губернаторы, является разруха и снижение уровня жизни», — заявила она.

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова записала первое предвыборное обращение к жителям Ивановской области в рамках праймериз «Единой России» . Она кратко описала свою политическую программу и объяснила, что подтолкнуло ее стать политиком.

Особое внимание она уделила отсталости регионов от Москвы и Петербурга и добавила, что «видит, как деградируют регионы». Во многом поэтому, объяснила кандидатка, она намеревается стать депутатом от Ивановской области.

Волкова подчеркнула, что «политиками не рождаются, а становятся». По ее словам, она видит, «что действующие политики не справляются со своими задачами», поэтому самостоятельно попробует их решить. «Я верю в вас и верю в добро. И на этом пути нас не догонят», — закончила она.

В конце апреля стало известно, что певица подала документы для участия в праймериз «Единой России» в преддверии выборов в Государственную думу. Каким образом — по списку или по округу — планирует баллотироваться Волкова в Госдуму, неизвестно.