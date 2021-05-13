Netflix выпустит сиквел «Энолы Холмс». В нем снова снимутся Генри Кэвилл и Милли Бобби Браун

Стриминговый сервис Netflix снимет продолжение фильма «Энола Холмс», посвященного приключениям сестры сыщика Шерлока Холмса. Об этом сообщили представители платформы в твиттер-аккаунте Netflix Geeked.

Сиквел уже запустили в разработку. В нем, как и в первой части, примут участие актеры Милли Бобби Браун и Генри Кэвилл. Режиссером фильма вновь станет Гарри Брэдбир, постановщик сериалов «Дрянь» и «Убивая Еву».