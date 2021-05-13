Галь Гадот высказалась о конфликте Израиля и Палестины. Теперь ее хотят лишить роли Чудо-женщины

Гадот написала, что ее сердце разбивается из‑за того, что Израиль находится в состоянии войны. Актриса призналась, что беспокоится за своих близких и всех людей по обе стороны. Все они, как считает она, заслуживают жить в свободе и безопасности.

Актриса Галь Гадот , родившаяся и выросшая в Израиле, поддержала в твиттере жертв палестино-израильского конфликта. Ее комментарий вызвал волну критики в соцсетях. Теперь возмущенные подписчики требуют лишить артистку роли Чудо-женщины.

«Это порочный круг, который не прерывается уже слишком долго. Израиль заслуживает того, чтобы быть свободным и безопасным государством. И наши соседи заслуживают того же», — заявила Гадот.

Артистка назвала вражду между палестинцами и израильтянами «немыслимой» и выразила надежду, что лидеры Израиля и Палестины «найдут решение, чтобы мы могли жить в мире друг с другом». «Я молюсь за жертв и их семьи. <…> Я молюсь за лучшие дни», — добавила она.

Пользователи соцсетей осудили Гадот за нейтральную позицию в конфликте, который якобы был вызван действиями израильской стороны. Также критиков возмутило, что актриса назвала палестинцев «соседями», не упомянув название частично признанного государства.

Некоторые подписчики призвали киностудию Warner Bros. расторгнуть контракт с Гадот и найти другую исполнительницу роли Чудо-женщины. От создателей франшизы о супергероини пока не последовало никаких комментариев.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 10 мая. После столкновений палестинских протестующих и израильских полицейских ХАМАС открыл ракетный огонь по Иерусалиму, Ашкелону и другим городам. Израиль в ответ атаковал сектор Газа.