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Галь Гадот высказалась о конфликте Израиля и Палестины. Теперь ее хотят лишить роли Чудо-женщины 20:31
Росгвардия в школах, Юлия Пересильд на МКС и другие новости дня 20:18 Дайджест
Hakan Nural/Unsplash «Аэрофлот» начислит 10 тыс. бонусных миль пассажирам с прививкой от COVID-19
«Аэрофлот» начислит 10 тыс. бонусных миль пассажирам с прививкой от COVID-19 19:34
Ашникко выпустила клип на песню «Slumber Party» 18:53
Российские разработчики создали игру «Пазть», где нужно задержать как можно больше митингующих 18:41
В Петербурге пройдет фестиваль музыкальной культуры Ближнего Востока и Северной Африки Mawaheb 18:16
Крыши семи районных кинотеатров в Москве откроют для всех желающих 17:49
Алексей Дружинин/Kremlin.ru Путина включили в список кандидатов на Нобелевскую премию мира
Путина включили в список кандидатов на Нобелевскую премию мира 17:34
В Москве откроется культурно-деловой кластер «Суперметалл» 17:07
Штат Огайо разыграет 5 млн долларов среди тех, кто сделал хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 17:02
СМИ сообщили о выявлении в России индийского штамма коронавируса. Роспотребнадзор опроверг это Обновлено в 16:47
Датский архитектор Ян Гейл и бывший мэр Боготы Энрике Пеньялоса выступят на Moscow Urban Forum 16:38
Авиакомпании разных стран отменяют рейсы в Тель-Авив из‑за ракетных обстрелов 16:05
JuliaPeresild/Instagram Юлия Пересильд и Клим Шипенко полетят на МКС для съемок фильма «Вызов»
Юлия Пересильд и Клим Шипенко полетят на МКС для съемок фильма «Вызов» 15:57
Петербургский ботсад ищет волонтеров для борьбы с эротическими съемками и защиты сакуры 15:56
NYT: количество случаев «акустических атак» на дипломатов США увеличилось до 130 15:17
Экс-мэру Екатеринбурга Ройзману сократили срок ареста за твиты об акции в поддержку Навального Обновлено в 15:15
Патриарх Кирилл призвал женщин, не готовых воспитывать детей, передать их церкви вместо аборта 15:08
На мэра Орла завели уголовное дело. Его подозревают в халатности во время строительства дороги 15:06
Фотобанк Moscow-Live/Flickr Депутаты решили обязать IT-компании с аудиторией более 0,5 млн россиян регистрировать филиалы в РФ
Депутаты решили обязать IT-компании с аудиторией более 0,5 млн россиян регистрировать филиалы в РФ 14:23
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Дайджест

Росгвардия в школах, Юлия Пересильд на МКС и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:18

Госдума предложит правительству привлечь к охране школ Росгвардию. Инициативу поддержали в «Справедливой России», ЛДПР и «Единой России».

Депутаты подготовили законопроект, который обяжет зарубежные IT-компании с крупной российской аудиторией регистрировать филиалы в РФ. Документ планируют принять до конца июня.

Евгению Ройзману сократили срок ареста по делу об организации митинга до одних суток. Он уже вышел на свободу.

Черногория ввела бесплатные тесты на коронавирус для туристов, которым они нужны при возвращении на родину. Россиян просят сдавать такие тесты дважды.

Владимир Путин вошел в список номинированных на Нобелевскую премию мира. В прошлом году его кандидатуру выдвинул писатель Сергей Комков — таким образом он хотел проверить Нобелевский комитет «на вшивость».

Патриарх Кирилл призвал женщин, которые не могут или не готовы воспитывать детей, отказаться от аборта и передать ребенка церкви на воспитание. «Мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя», — сказал он.

Самый молодой криптовалютный миллиардер в мире Виталик Бутерин пожертвовал НКО и фондам около 1,5 млрд долларов. Он направил деньги на помощь Индии в борьбе с коронавирусом и на развитие медицины.

Биткоин обвалился на 17% после твита Илона Маска о том, что Tesla прекращает принимать его в качестве средства оплаты. Все из‑за неэкологичного способа добычи этой криптовалюты.

Администрация петербургского ботсада сетует, что посетители устраивают эротические фотосессии, поэтому ищет волонтера для борьбы с ними. А еще учреждение опасается за сакуру, которая на днях начала цвести.

Подъехал новый выпуск «вДудя». Его гости — участники казахстанской группы «Ирина Кайратовна», создавшие популярное ютьюб-шоу и выпускающие клипы с миллионами просмотров.

Ашникко и Princess Nokia снялись в клипе на песню «Slumber Party». Видео вдохновлено эстетикой времен Марии-Антуанетты, режиссером выступила Шарлотта Резерфорд.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко полетят на МКС для съемок картины «Вызов». Это будет первый художественный фильм, снятый в космосе.

Вышел трейлер документально-игрового фильма «Сахаров. Две жизни» о создателе водородной бомбы, академике и правозащитнике Андрее Сахарове. 21 мая картина выйдет на платформе Kion.

С 4 по 6 июня в Петербурге пройдет фестиваль арабской музыки Mawaheb. Помимо народных композиций Ближнего Востока и Северной Африки, зрители услышат совместные творения арабских музыкантов и российских композиторов.

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