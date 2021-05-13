Росгвардия в школах, Юлия Пересильд на МКС и другие новости дня

Госдума предложит правительству привлечь к охране школ Росгвардию. Инициативу поддержали в «Справедливой России», ЛДПР и «Единой России».

Депутаты подготовили законопроект, который обяжет зарубежные IT-компании с крупной российской аудиторией регистрировать филиалы в РФ. Документ планируют принять до конца июня.

Евгению Ройзману сократили срок ареста по делу об организации митинга до одних суток. Он уже вышел на свободу.

Черногория ввела бесплатные тесты на коронавирус для туристов, которым они нужны при возвращении на родину. Россиян просят сдавать такие тесты дважды.

Владимир Путин вошел в список номинированных на Нобелевскую премию мира. В прошлом году его кандидатуру выдвинул писатель Сергей Комков — таким образом он хотел проверить Нобелевский комитет «на вшивость».

Патриарх Кирилл призвал женщин, которые не могут или не готовы воспитывать детей, отказаться от аборта и передать ребенка церкви на воспитание. «Мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя», — сказал он.

Самый молодой криптовалютный миллиардер в мире Виталик Бутерин пожертвовал НКО и фондам около 1,5 млрд долларов. Он направил деньги на помощь Индии в борьбе с коронавирусом и на развитие медицины.

Биткоин обвалился на 17% после твита Илона Маска о том, что Tesla прекращает принимать его в качестве средства оплаты. Все из‑за неэкологичного способа добычи этой криптовалюты.

Администрация петербургского ботсада сетует, что посетители устраивают эротические фотосессии, поэтому ищет волонтера для борьбы с ними. А еще учреждение опасается за сакуру, которая на днях начала цвести.

Подъехал новый выпуск «вДудя». Его гости — участники казахстанской группы «Ирина Кайратовна», создавшие популярное ютьюб-шоу и выпускающие клипы с миллионами просмотров.

Ашникко и Princess Nokia снялись в клипе на песню «Slumber Party». Видео вдохновлено эстетикой времен Марии-Антуанетты, режиссером выступила Шарлотта Резерфорд.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко полетят на МКС для съемок картины «Вызов». Это будет первый художественный фильм, снятый в космосе.

Вышел трейлер документально-игрового фильма «Сахаров. Две жизни» о создателе водородной бомбы, академике и правозащитнике Андрее Сахарове. 21 мая картина выйдет на платформе Kion.

С 4 по 6 июня в Петербурге пройдет фестиваль арабской музыки Mawaheb. Помимо народных композиций Ближнего Востока и Северной Африки, зрители услышат совместные творения арабских музыкантов и российских композиторов.