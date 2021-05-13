Нейросеть довела графику GTA V до фотореализма. Теперь все как по-настоящему!

Разработчики из Intel Labs представили проект Enhancing Photorealism Enhancement, который повышает реалистичность изображения с помощью нейросети. Свою разработку они испытали на легендарной игре Grand Theft Auto V. Об этом компания рассказала на своем сайте и на онлайн-конференции Eurographics 2021.

В ролике с работой нейросети объясняется, как они добились такого результата. Нейросеть использовала две базы данных — Cityscapes и Mapillary Vistas. Первая содержала в себе фотографии немецких улиц, благодаря чему кажется, что это записи с видеорегистратора или Google Maps. Графика улучшается за счет сверточной нейронной сети, которая добавляет промежуточные изображения, созданные с помощью рендеринга.