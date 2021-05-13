перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Билли Айлиш выпустила фотокнигу. В нее вошли детские снимки певицы и кадры с бэкстейджа 23:19
Вакцинированных граждан США освободили от обязательного ношения масок и соблюдения дистанции 23:14
Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова записала первое предвыборное видео 22:16
anistonily/Twitter HBO Max показал тизер спецэпизода сериала «Друзья». Он выйдет в конце мая
HBO Max показал тизер спецэпизода сериала «Друзья». Он выйдет в конце мая 21:52
Нейросеть довела графику GTA V до фотореализма. Теперь все как по-настоящему! 21:34
Netflix выпустит сиквел «Энолы Холмс». В нем снова снимутся Генри Кэвилл и Милли Бобби Браун 21:14
Галь Гадот высказалась о конфликте Израиля и Палестины. Теперь ее хотят лишить роли Чудо-женщины 20:31
Росгвардия в школах, Юлия Пересильд на МКС и другие новости дня 20:18 Дайджест
Hakan Nural/Unsplash «Аэрофлот» начислит 10 тыс. бонусных миль пассажирам с прививкой от COVID-19
«Аэрофлот» начислит 10 тыс. бонусных миль пассажирам с прививкой от COVID-19 19:34
Ашникко выпустила клип на песню «Slumber Party» 18:53
Российские разработчики создали игру «Пазть», где нужно задержать как можно больше митингующих 18:41
В Петербурге пройдет фестиваль музыкальной культуры Ближнего Востока и Северной Африки Mawaheb 18:16
Крыши семи районных кинотеатров в Москве откроют для всех желающих 17:49
Алексей Дружинин/Kremlin.ru Путина включили в список кандидатов на Нобелевскую премию мира
Путина включили в список кандидатов на Нобелевскую премию мира 17:34
В Москве откроется культурно-деловой кластер «Суперметалл» 17:07
Штат Огайо разыграет 5 млн долларов среди тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 17:02
СМИ сообщили о выявлении в России индийского штамма коронавируса. Роспотребнадзор опроверг это Обновлено в 16:47
Датский архитектор Ян Гейл и бывший мэр Боготы Энрике Пеньялоса выступят на Moscow Urban Forum 16:38
Авиакомпании разных стран отменяют рейсы в Тель-Авив из‑за ракетных обстрелов 16:05
JuliaPeresild/Instagram Юлия Пересильд и Клим Шипенко полетят на МКС для съемок фильма «Вызов»
Юлия Пересильд и Клим Шипенко полетят на МКС для съемок фильма «Вызов» 15:57
Отключить рекламу

Нейросеть довела графику GTA V до фотореализма. Теперь все как по-настоящему!

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:34

Разработчики из Intel Labs представили проект Enhancing Photorealism Enhancement, который повышает реалистичность изображения с помощью нейросети. Свою разработку они испытали на легендарной игре Grand Theft Auto V. Об этом компания рассказала на своем сайте и на онлайн-конференции Eurographics 2021.

В ролике с работой нейросети объясняется, как они добились такого результата. Нейросеть использовала две базы данных — Cityscapes и Mapillary Vistas. Первая содержала в себе фотографии немецких улиц, благодаря чему кажется, что это записи с видеорегистратора или Google Maps. Графика улучшается за счет сверточной нейронной сети, которая добавляет промежуточные изображения, созданные с помощью рендеринга.

Дизайн сооружений и другие детали виртуального мира остались прежними, кроме цветопередачи и, например, бликов. Картинка стала мягче и тусклее, как в реальности.

События недели на afisha.ru
детектив
Пила: Спираль
Перезапуск самой кассовой хоррор-франшизы
рок
«Аквариум»
Заслуженные ветераны русского рока
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
поп
Майкл Киванука
Главный реставратор староверского соула
триллер
Те, кто желает мне смерти
Анджелина Джоли пытается спасти мальчика от наемников
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Intel
Google
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить