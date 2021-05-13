Режиссером клипа выступила Шарлотта Резерфорд — ранее она сняла для Ашникко ролики на треки «Daisy» и «Deal with It» . Новая совместная работа кинематографистки и певицы вдохновлена эстетикой времен Марии-Антуанетты.

Американская певица Ашникко выпустила клип на песню «Slumber Party», записанную совместно с нью-йоркской рэп-исполнительницей Princess Nokia. Видео появилось на ютьюб-канале Ашникко.

«Slumber Party», по словам Ашникко, посвящена девушке, в которую артистка была влюблена. Песня получилась «сексуальной», считает музыкант. «Со мной это постоянно происходит — я вечно влюбляюсь в девушек, которые уже состоят в отношениях», — добавила она.

Композиция вошла в недавний микстейп «Demidevil», состоящий из вдохновляющих песен о сексуальном освобождении и противостоянии патриархату. Над релизом вместе с Ашникко работали Граймс и Келис.