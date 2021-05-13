Российские разработчики создали игру «Пазть», где нужно задержать как можно больше митингующих

Художник Миша Петрик и разработчик Саша Папчихин выпустили игру «Пазть» — ремейк классической «Змейки». Отличие в том, что пользователь играет за автозак, а его задача — задержать как можно больше протестующих.

Автозак с огромным ртом двигается по обставленной забором площадке и «пожирает» всех, кто попадается у него на пути. На его пути может оказаться кто угодно — митингующий, памятник Пушкину, голубь, доставщик, блогер Илья Варламов и даже журналист Юрий Дудь. Чем больше человек он «съел», тем длиннее он становится.

«Мы решили отразить, как сейчас реагирует силовой режим: растет, поедая все, что попадается ему под колеса, и постепенно заполняет пространство собой», — рассказал «ОВД-Инфо» Миша Петрик. На сайте браузерной игры также можно нажать кнопку «Помочь задержанным» и поддержать «ОВД-Инфо».