Крыши семи районных кинотеатров в Москве откроют для всех желающих

Семь районных центров («Ангара», «Будапешт», «Нева», «Рассвет», «Эльбрус», «Высота» и «Марс»), появившихся на месте советских кинотеатров, откроют крыши для всех желающих. Об этом заявили в компании ADG Group.

Открытие пройдет с 14 по 16 мая в формате фестивального уик-энда. На крышах организуют семейные мастер-классы, спортивные тренировки и DIY-мастерскую, где можно будет создать свой арт-объект или поучаствовать в создании общественного огорода. Также в программе — музыкальный концерт и первый в этом сезоне вечерний кинопоказ.

После фестивальных выходных крыши и дальше будут открыты для всех желающих. Там можно будет отдохнуть или поработать на шезлонге, перекусить в кафе, позаниматься спортом или зайти в летний кинотеатр. Обещают интенсивную летнюю программу: лекции, мастер-классы, маркеты, концерты, занятия йогой и другие активности.

В 2014 году ADG Group купила 39 зданий старых советских кинотеатров, чтобы на их месте построить мультифункциональные комплексы. Семь из них уже открылись под объединенным брендом «Место встречи». От предшественников центрам досталась только вывеска (восстановленная с помощью 3D-сканирования). Дизайн же разработан с нуля архитектурным бюро Аманды Ливит — автора проекта реконструкции Музея Виктории и Альберта в Лондоне.