перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Галь Гадот высказалась о конфликте Израиля и Палестины. Теперь ее хотят лишить роли Чудо-женщины 20:31
Росгвардия в школах, Юлия Пересильд на МКС и другие новости дня 20:18 Дайджест
Hakan Nural/Unsplash «Аэрофлот» начислит 10 тыс. бонусных миль пассажирам с прививкой от COVID-19
«Аэрофлот» начислит 10 тыс. бонусных миль пассажирам с прививкой от COVID-19 19:34
Ашникко выпустила клип на песню «Slumber Party» 18:53
Российские разработчики создали игру «Пазть», где нужно задержать как можно больше митингующих 18:41
В Петербурге пройдет фестиваль музыкальной культуры Ближнего Востока и Северной Африки Mawaheb 18:16
Крыши семи районных кинотеатров в Москве откроют для всех желающих 17:49
Алексей Дружинин/Kremlin.ru Путина включили в список кандидатов на Нобелевскую премию мира
Путина включили в список кандидатов на Нобелевскую премию мира 17:34
В Москве откроется культурно-деловой кластер «Суперметалл» 17:07
Штат Огайо разыграет 5 млн долларов среди тех, кто сделал хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 17:02
СМИ сообщили о выявлении в России индийского штамма коронавируса. Роспотребнадзор опроверг это Обновлено в 16:47
Датский архитектор Ян Гейл и бывший мэр Боготы Энрике Пеньялоса выступят на Moscow Urban Forum 16:38
Авиакомпании разных стран отменяют рейсы в Тель-Авив из‑за ракетных обстрелов 16:05
JuliaPeresild/Instagram Юлия Пересильд и Клим Шипенко полетят на МКС для съемок фильма «Вызов»
Юлия Пересильд и Клим Шипенко полетят на МКС для съемок фильма «Вызов» 15:57
Петербургский ботсад ищет волонтеров для борьбы с эротическими съемками и защиты сакуры 15:56
NYT: количество случаев «акустических атак» на дипломатов США увеличилось до 130 15:17
Экс-мэру Екатеринбурга Ройзману сократили срок ареста за твиты об акции в поддержку Навального Обновлено в 15:15
Патриарх Кирилл призвал женщин, не готовых воспитывать детей, передать их церкви вместо аборта 15:08
На мэра Орла завели уголовное дело. Его подозревают в халатности во время строительства дороги 15:06
Фотобанк Moscow-Live/Flickr Депутаты решили обязать IT-компании с аудиторией более 0,5 млн россиян регистрировать филиалы в РФ
Депутаты решили обязать IT-компании с аудиторией более 0,5 млн россиян регистрировать филиалы в РФ 14:23
Отключить рекламу

Крыши семи районных кинотеатров в Москве откроют для всех желающих

Семён Гудошников
Сегодня в 17:49

Семь районных центров («Ангара», «Будапешт», «Нева», «Рассвет», «Эльбрус», «Высота» и «Марс»), появившихся на месте советских кинотеатров, откроют крыши для всех желающих. Об этом заявили в компании ADG Group.

Открытие пройдет с 14 по 16 мая в формате фестивального уик-энда. На крышах организуют семейные мастер-классы, спортивные тренировки и DIY-мастерскую, где можно будет создать свой арт-объект или поучаствовать в создании общественного огорода. Также в программе — музыкальный концерт и первый в этом сезоне вечерний кинопоказ.

После фестивальных выходных крыши и дальше будут открыты для всех желающих. Там можно будет отдохнуть или поработать на шезлонге, перекусить в кафе, позаниматься спортом или зайти в летний кинотеатр. Обещают интенсивную летнюю программу: лекции, мастер-классы, маркеты, концерты, занятия йогой и другие активности.

В 2014 году ADG Group купила 39 зданий старых советских кинотеатров, чтобы на их месте построить мультифункциональные комплексы. Семь из них уже открылись под объединенным брендом «Место встречи». От предшественников центрам досталась только вывеска (восстановленная с помощью 3D-сканирования). Дизайн же разработан с нуля архитектурным бюро Аманды Ливит — автора проекта реконструкции Музея Виктории и Альберта в Лондоне.

События недели на afisha.ru
детектив
Пила: Спираль
Перезапуск самой кассовой хоррор-франшизы
рок
«Аквариум»
Заслуженные ветераны русского рока
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
поп
Майкл Киванука
Главный реставратор староверского соула
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Аманда Ливит
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить