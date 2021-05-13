Путина включили в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

Нобелевский комитет добавил Владимира Путина в перечень кандидатов на Нобелевскую премию мира. Об этом РИА «Новости» рассказал писатель и главред газеты «Президент» Сергей Комков, который и выдвинул президента в число номинантов.

«Ответили, что „Ваш кандидат включен в список“, и общее количество номинированных в этом году еще уточняется, но предварительное количество номинированных — 286 человек», — прокомментировал Комков ответное письмо комитета.

Он также напомнил, что Путина выдвигали на соискание награды в 2014 году. Тогда кандидатов было 278.

В сентябре 2020 года Сергей Комков отправил в Осло заявку на выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира. Так он хотел проверить организаторов «на вшивость», ведь, «если не будет решен вопрос о присуждении Нобелевской премии мира Владимиру Путину, можно считать вопрос о том, что этот Нобелевский комитет мира надо будет закрывать» (цитата по РИА «Новости»).

В этом году за награду вместе с российским президентом поборются Алексей Навальный, супруги Тихановские, Дональд Трамп и Грета Тунберг. Победителя объявят 9 октября 2021 года.