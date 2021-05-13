Датский архитектор Ян Гейл и бывший мэр Боготы Энрике Пеньялоса выступят на Moscow Urban Forum

Урбанистический форум Moscow Urban Forum объявил первых спикеров. В этом году мероприятие пройдет с 1 по 4 июля и будет посвящено успешной трансформации городов, сообщили «Афише Daily» организаторы форума.

В рамках деловой программы выступят одна из самых новаторских женщин-предпринимателей Юго-Восточной Азии, футурист Аеша Кханна, глава архитектурного бюро UNStudio Бен ван Беркель, а также американский экономист Дарон Аджемоглу.

Среди спикеров архитектурного блока деловой программы — декан школы архитектуры и дизайна IE Марта Торн, основатель Gehl Architects Ян Гейл и директор Zaha Hadid Architects Патрик Шумахер.

Развитие транспорта обсудят директор Глобальной инициативы по проектированию городов NACTO Скай Данкан, генсек Интеллектуальных транспортных систем Великобритании Дженни Мартин, специалист по безопасности из Транспортной администрации Швеции Маттс-Оке Белин и другие эксперты.

Также в деловой программе форума заявлены британский архитектор, автор книги «Голодный город» Кэролин Стил, урбанист, экс-мэр Боготы Энрике Пеньялоса, исполнительный директор института городских стратегий фонда Mori Memorial Foundation в Токио, профессор Хироо Итикава и другие.

Moscow Urban Forum — международный конгресс, посвященный вопросам городского развития, пройдет в «Зарядье» с 1 по 4 июля. Участниками форума станут более 350 иностранных и российских спикеров, до 7000 участников и около 20 000 онлайн-зрителей.

Тема этого года — «Города-суперзведы: уроки успешной трансформации». Эксперты обсудят практики современных устойчивых городов, опыт крупнейших столиц, годами удерживающих мировое лидерство, а также городов, набирающих известность благодаря той или иной своей особенности.