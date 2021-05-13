Штат Огайо разыграет 5 млн долларов среди тех, кто сделал хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19

Губернатор американского штата Огайо Майк Девайн объявил в своем твиттере о розыгрыше 5 млн долларов среди вакцинированных жителей. Всего будет 5 победителей, каждый из них получит по 1 млн долларов.

Каждый, кто сделал хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса и старше 18 лет, сможет поучаствовать в конкурсе. Список претендентов власти возьмут из общедоступной базы данных регистрации избирателей штата и специального раздела на сайте, где можно оставить заявку.

Спонсировать розыгрыш будут Минздрав штата, а деньги выделят из федеральных фондов помощи при коронавирусе. Организатором мероприятия выступит государственная лотерея Огайо. Первого победителя пятинедельного конкурса объявят 26 мая.

Для привитых несовершеннолетних также будет свой розыгрыш. Пять подростков от 12 до 17 лет смогут выиграть четырехлетнее обучение в университетах Огайо, включая оплату проживания, питания и учебных пособий.

«Некоторые могут сказать „Девайн, ты сошел с ума и тратишь деньги впустую“», — добавил губернатор. Однако в противовес он подчеркнул, что «реальная трата» — это смерть человека от коронавируса в тот момент, когда вакцину может сделать любой желающий. Он надеется, что такой шаг простимулирует граждан делать прививку.

Темпы вакцинации в Огайо падают, пишет CNBC. Только 16,5 тыс. человек сделали дозу вакцины за последнюю неделю, в то время как в апреле показатель превышал 80 тыс. желающих привиться. К 12 мая свыше 4,2 млн жителей Огайо получили обе дозы прививки от коронавируса — это примерно 36% населения штата.

В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 32,8 млн человек. Страна занимает первое место в списке по числу заражений.