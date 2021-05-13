Петербургский ботсад ищет волонтеров для борьбы с эротическими съемками и защиты сакуры

Ботанический сад БИН РАН в Петербурге объявил о поиске волонтеров. Они должны будут ходить между сакур и делать замечания нарушающим правила посетителям.

Среди самых распространенных нарушений — пикники и эротические съемки на газонах, пояснила администрация учреждения в соцсетях.

Работать нужно будет с 10.00 до 14.00 или с 14.00 до 18.00. Всех добровольцев обеспечат жилетками.

Повышенный интерес к ботсаду, а следом за ним и беспокойство его администрации, вызвало цветение сакуры, которое началось 11 мая.

В своих соцсетях учреждение призывало остаться дома на майские праздники и публиковать фотографии сакуры прошлых лет. Цветение этого года ботсад предложил посмотреть в его инстаграме.