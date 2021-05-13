На мэра Орла завели уголовное дело. Его подозревают в халатности во время строительства дороги

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мэра Орла Юрия Парахина. Об этом он сам сообщил «Интерфаксу».

Дело возбуждено по части 1.1 статьи 293 УК (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). Расследование связано с нарушениями при строительстве дороги в Орловской области. Мэр проходит по делу подозреваемым.

Парахин заявил агентству, что при составлении проектно-сметной документации была допущена «техническая ошибка в наименовании улиц». Он выразил уверенность, что следствие разберется в ситуации.

Губернатор области Андрей Клычков сообщил «Ведомостям», что в курсе этой ситуации. «Разбирательство в отношении этого объекта идет уже больше года», — сказал он.

Информацию о возбуждении уголовного дела против Парахина ранее распространили местные СМИ. Со ссылкой на документы Генпрокуратуры отмечалось, что в деятельности мэра выявили ряд нарушений, «связанных с неправомерным распределением бюджетных средств».

По данным Генпрокуратуры, в августе 2018 года Парахин, находясь на посту главы Орловского района, «незаконно подписал» акты приема выполненных дорожных работ. Вместо проезжей части двух указанных в контракте улиц была отремонтирована дорога по другой улице, «ведущей к дому мэра города» и «на неразграниченном земельном участке». В марте этого года СК завел на мэра уголовное дело по части 2 статьи 285 УК («Злоупотребление должностными полномочиями»), а в начале апреля — по части 1.1 статьи 293 УК.

При этом телеграм-канал Mash пишет, что уголовные дела в отношении Парахина возбудили после того, как врачи в начале мая не смогли проехать к 94-летней ветеранке Анне Марковне в деревню Сабурово из‑за проблем с дорогой.