Депутаты решили обязать IT-компании с аудиторией более 0,5 млн россиян регистрировать филиалы в РФ

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который обяжет иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией более 0,5 млн россиян регистрировать официальные представительства в России. Об этом заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

Согласно поправкам, если компании откажутся выполнять требование, то им запретят размещать рекламу и принимать деньги от россиян. Еще одна мера принуждения — запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных.

Пользователей ресурсов, не открывших российские отделения, планируют предупреждать о нарушении законодательства РФ. Хинштейн считает, что законопроект не ущемит интересы россиян и не ограничит их возможность пользоваться иностранными сервисами.

Парламентарий заявил, что «многие из IT-гигантов» нарушают российское законодательство, в том числе распространяя детскую порнографию, пропагандируя наркотики, суицид и экстремизм. При этом привлечь их к ответственности в России почти невозможно: у них нет российских отделений, в лучшем случае — «дочки», которые за действия холдинга никак не отвечают.

Законопроект внесут в Госдуму на следующей неделе. Его авторы намерены добиться его принятия до конца весенней сессии, то есть до 24 июня.