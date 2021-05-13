Гостями нового выпуска ютьюб-шоу «вДудь» стала казахстанская рэп-группа «Ирина Кайратовна». Музыканты поговорили с ведущим об их пути к известности, домашнем насилии и общих проблемах Казахстана и России.
«Ирина Кайратовна» — это группа бывших квнщиков, которые начинали с юмористических скетчей в инстаграме. Впоследствии они создали казахстанское ютьюб-шоу с миллионами просмотров и параллельно начали заниматься музыкой.
В октябре прошлого года у «Ирины Кайратовны» вышел дебютный альбом «13 выпуск». Самый популярный клип рэперов — «5000», на ютьюбе у него 19 млн просмотров.