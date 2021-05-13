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Юрий Дудь снял интервью с новыми рэп-звездами из Казахстана — группой «Ирина Кайратовна»

Семён Гудошников
Сегодня в 12:49

Гостями нового выпуска ютьюб-шоу «вДудь» стала казахстанская рэп-группа «Ирина Кайратовна». Музыканты поговорили с ведущим об их пути к известности, домашнем насилии и общих проблемах Казахстана и России.

«Ирина Кайратовна» — это группа бывших квнщиков, которые начинали с юмористических скетчей в инстаграме. Впоследствии они создали казахстанское ютьюб-шоу с миллионами просмотров и параллельно начали заниматься музыкой.

В октябре прошлого года у «Ирины Кайратовны» вышел дебютный альбом «13 выпуск». Самый популярный клип рэперов — «5000», на ютьюбе у него 19 млн просмотров.

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