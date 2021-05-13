У 16 индийских студентов Ульяновского государственного университета выявили индийский штамм коронавируса. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве заявили, что приняли все необходимые меры, чтобы не допустить распространения индийского штамма в регионе. Зараженные студенты сразу после прибытия были помещены в хостел университета, оборудованный под обсерватор.

Всего с середины апреля в Ульяновск прибыли 148 индийских студентов. У 62 учащихся — положительный тест на COVID-19. Из них 51 человек был помещен в коронавирусные госпитали города. Большинство переносят заболевание в легкой форме.

Индийским называют штамм коронавируса B.1.617, который считается более заразным, хуже поддающимся воздействию вакцин и лекарств, а также приводящим к более серьезным последствиям. ВОЗ включила B.1.617 в список штаммов, вызывающих беспокойство на глобальном уровне наряду с британским, бразильским и южноафриканским.