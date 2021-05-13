«Никольские ряды» в Петербурге запускают образовательную программу с лекции про «Искусство будущего»

Общественное пространство «Никольские ряды» проведет серию образовательных событий в рамках поп-ап-проекта «Лето в Никольских». Эксперты расскажут о популярной науке, искусстве, моде, кино и других смежных темах.

В серию войдут открытые лекции, а также творческие встречи с авторитетными деятелями культуры и экспертами из разных областей. Будет обсуждаться роль искусства в развитии цивилизации, понятие «новая культура», трансформации, которые нам предстоят в ближайшее время, предчувствия художников XX века и прогнозы современных художников на будущее.

Программа откроется 16 мая в 12:00 на территории зеленого амфитеатра. Первой выступит искусствовед и преподаватель школы Masters Анастасия Ярмош — она расскажет про искусство будущего.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться по ссылке. Вход на территорию двора «Никольских рядов» свободный.