За сутки в России выявили 8380 новых случаев коронавируса

В России выявили 8380 случаев коронавируса в 84 регионах за последние сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 163 заражения больше, чем вчера .

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 913 439. За последние сутки вылечились 9349 человек, за все время — 4 527 878. За сутки умерли 392 заболевших, за весь период — 114 723.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 160 млн человек, 3,3 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (32,8 млн), на втором — Индия (23,7 млн). За ними идут Бразилия (15,3 млн), Франция (5,8 млн) и Турция (5 млн).