Джаред Лето снова ушел в отрыв под песню группы «Ленинград»

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето опубликовал в инстаграме видео с ностальгией по России. В 7-секундном ролике он уходит в отрыв под песню «Дачники» группы «Ленинград».
Это фрагмент из приветствия Лето для выпуска «Вечернего Урганта», который вышел еще в 2015 году. Актер дал ведущему шоу короткое интервью про группу «30 Seconds to Mars», тур и лето.
Вот так теперь выглядят комментарии в инстаграме Джареда Лето:
В последний раз Джаред Лето появлялся в кино в марте — он сыграл Джокера в «Лиге справедливости Зака Снайдера». Его персонаж получился довольно мрачным и пугающим. В картине Джокер появляется в сновидениях Бэтмена, которые приходят к нему после того, как Дарксайд уничтожает планету.
Эту же роль Лето исполнил в «Отряде самоубийц» 2016 года. Режиссер фильма Дэвид Эйр рассказал, что при создании Джокера в его картине он отталкивался от оригинального персонажа и в итоге создал «психически больного гангстера».