Джаред Лето снова ушел в отрыв под песню группы «Ленинград»

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето опубликовал в инстаграме видео с ностальгией по России. В 7-секундном ролике он уходит в отрыв под песню «Дачники» группы «Ленинград».

Это фрагмент из приветствия Лето для выпуска «Вечернего Урганта», который вышел еще в 2015 году. Актер дал ведущему шоу короткое интервью про группу «30 Seconds to Mars», тур и лето.