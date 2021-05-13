Самый молодой криптомиллиардер пожертвовал токены на 1,5 млрд долларов на помощь Индии

Создатель Ethereum и самый молодой криптовалютный миллиардер в мире Виталик Бутерин пожертвовал некоммерческим организациям и фондам около 1,5 млрд долларов. Он направил деньги на помощь Индии в борьбе с коронавирусом и на развитие медицины, пишет TechCrunch.

Бутерин перевел 500 ETH (Ethereum) и более 50 трлн SHIB (Shiba Inu) в фонд по борьбе с коронавирусом в Индии — India COVID-Crypto Relief. На момент транзакции токены в сумме стоили около 1,14 млрд долларов. Сделка вызвала панику среди инвесторов, поэтому за последние сутки цена SHIB упала более чем на 35%.

На счет организации Methuselah Foundation, которая развивает тканевую инженерию и регенеративную медицину, от Виталика Бутерина поступили токены Ethereum и Dogelon Mars (ELON) на 336 млн долларов. Более 13 тысяч ETH он перевел в Givewell — организацию, курирующую благотворительные фонды по всему миру.

Также юный миллиардер направил пожертвования платформе по разработке открытых кодов Gitcoin, создателю безопасного искусственного интеллекта MIRI и компании по решению глобальных проблем в обособленных городах Charter Cities Institute.

За последний месяц в Индии резко возросло число заражений коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, 12 мая было выявлено 362 тыс. новых случая за сутки, а среднесуточное число заражений за последнюю неделю достигло 375 тыс. случаев. Еще в начале апреля это значение составляло 69 тыс. человек, а в начале марта — 15 тыс.