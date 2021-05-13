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Кирнан Шипка снимется в сериале, посвященном Уотергейтскому скандалу. Он выйдет на HBO

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:55

Звезда «Леденящих приключений Сабрины» Кирнан Шипка снимется в новом проекте HBO — сериале «Водопроводчики Белого дома», посвященном Уотергейтскому скандалу. Об этом сообщил Deadline.

Вместе с Шипкой в шоу сыграют Вуди Харрельсон («Народ против Ларри Флинта»), Джастин Теру («Малхолланд Драйв»), Лена Хиди («Игра престолов»), а также Донал Глисон, Айк Баренхолц, Юл Васкес, Дэвид Крамхолц, Рич Соммер, Ким Коутс и Лиам Джеймс.

Сериал будет состоять из пяти частей. Он предложит свежий взгляд на крупнейший политический скандал в истории США. В основу проекта легла в том числе книга «Целостность» Эгила и Мэттью Крог. Сценарий написали Питер Хьюик и Алекс Грегори. Режиссером стал Дэвид Мандел.

В центре истории — финансовый советник Комитета по переизбранию Никсона Джордж Гордон Лидди и бывший офицер ЦРК Эверетт Говард Хант. Эти мужчины входили в так называемую группу «водопроводчиков Белого дома», ответственную за слив секретной информации.

Лидди и Ханта в сериале сыграют Теру и Харрельсон соответственно. Шипка исполнит роль Кеван Хант, президента республиканского клуба Колледжа Смит и «золотого ребенка» семьи Хантов. В образе ее матери в шоу предстанет Хиди.

Сериал уже запустился в производство. Когда съемки его будут завершены и когда «Водопроводчики Белого дома» появятся на экранах, пока неизвестно.

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