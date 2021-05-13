На аукционе в Швейцарии продали самый крупный российский бриллиант

На торгах Christie’s в Женеве продали самый крупный в истории России бриллиант под названием The Spectacle. Об этом аукционный дом сообщил на своем сайте.

Ограненный камень в 100,94 карата продали за 12,84 млн швейцарских франков, или свыше 1 млрд рублей. Эксперты предполагали, что бриллиант могут купить и за более высокую цену — за него надеялись выручить вплоть до 18 млн франков.