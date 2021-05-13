На аукционе в Швейцарии продали самый крупный российский бриллиант

На торгах Christie’s в Женеве продали самый крупный в истории России бриллиант под названием The Spectacle. Об этом аукционный дом сообщил на своем сайте.
Ограненный камень в 100,94 карата продали за 12,84 млн швейцарских франков, или свыше 1 млрд рублей. Эксперты предполагали, что бриллиант могут купить и за более высокую цену — за него надеялись выручить вплоть до 18 млн франков.
The Spectacle на аукцион выставила группа компаний АЛОСА. По ее данным, бриллиант создали из редкого якутского алмаза, найденного в 2016 году. Масса оригинального алмаза составляла 207,29 карата. На изготовление бриллианта из него потребовалось более полутора лет.
Получившийся бриллиант получил «высочайшие оценки» от специалистов лаборатории Геммологического института Америки (GIA). Камень признан идеально бесцветным, не имеющим внутренних включений, соответствующим критериям категорий D и IF.