Американский рэпер Снуп Догг разработает сериал-антологию о своей жизни и карьере. Шоу может продлиться шесть или семь сезонов. Об этом музыкант рассказал в интервью порталу Yahoo.

Снуп Догг хотел бы рассказать свою биографию подробно, начиная с того момента, когда встретились его мать и отец. Затем рэпер показал бы моменты своего взросления и становления в 70-х, 80-х и 90-х годах.

«Я, так сказать, „Черный Форест Гамп“. Меня можно увидеть во всех самых ярких моментах американской истории», — пояснил артист. Проект, по словам музыканта, уже в процессе разработки, но команда не торопится с релизом.

«Я хочу не торопиться и убедиться, что я собрал правильную инфраструктуру того, как я стал собой — ну знаете, люди, которые вдохновляют меня, мое воспитание, моя мать, моя отец, мои друзья, влияние сообщества, вдохновение, которое сформировало меня», — сказал Снуп Догг.

В частности, рэпер хочет рассказать об атмосфере 80-х годов, полной «кокаина, наркотиков, насилия». «Когда мы жили тогда, в ту эпоху, мы не знали, почему нам из ниоткуда достаются оружие и наркотики», — добавил музыкант.

В апреле Снуп Догг выпустил новый альбом «From Tha Streets 2 Tha Suites», а также присоединился к актерскому составу комедийного триллера про вампиров «Дневная смена».