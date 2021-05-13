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Британские власти законодательно признают животных разумными существами

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:45

Великобритании планирует обновить законодательство о защите животных. В частности, власти страны собираются юридически признать животных разумными существами. Об этом стало известно из пресс-релиза правительства.

Британский департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства предложил также запретить электрошоковые ошейники и продажу слоновой кости. Политики выступают против содержания приматов в качестве домашних животных и экспорта животных на убой.

По мнению ведомства, в Великобритании больше не должно быть рекламы «неприемлемых методов обращения с животными», таких как катание на слонах. Кроме того, сомнения вызывает у авторов инициативы этичность приготовления и употребления французского блюда фуа-гра.

Департамент представит серию законопроектов, которые рассмотрит парламент. Первое заседание, посвященное защите домашних и диких животных, пройдет 13 мая.

Ранее в Великобритании уже ужесточали законы об обращении с животными. За последние 10 лет в стране запретили использование диких животных в цирке, установили максимальное наказание за жестокость к животным в пять лет заключения и обязали скотобойни устанавливать камеры.

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