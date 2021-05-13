Дача Ольденбургского на Каменном острове станет гостиницей. Она построена в XIX веке

Памятник архитектуры классицизма — дача Ольденбургского на Каменном острове в Петербурге — станет гостиницей. Здание, известное также как дача князя Долгорукова, разрешили использовать как отель. Об этом сообщила Главгосэкспертиза.

Постройку первой половины XIX века отреставрируют. Крышу дома отделают профилированной доской, а цоколь облицуют плитами из натурального камня. Оконные и дверные проемы выполнят из дерева.

Согласно проекту, на территории дачи появится 21 гостиничный номер. Комнаты для постояльцев расположатся частично на первом, а также на втором и третьем этажах. На первом этаже будут организованы вестибюль, фойе, банкетный зал и помещение для администрации.

Дачу князя Долгорукова, или дачу принца Ольденбургского, возвели на набережной Малой Невки в 1830-х годах по проекту архитектора Смарагда Шустова. Позднее здание перестраивал Андрей Штакеншнейдер. Постройка — объект культурного наследия федерального значения.