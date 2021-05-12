Роберт Де Ниро снимется в комедии «О моем отце». Она основана на жизни комика Себастьяна Манискалко

Американский актер Роберт Де Ниро сыграет в комедии «О моем отце», основанной на жизни комика Себастьяна Манискалко. Об этом сообщил Deadline.

Режиссером фильма станет Лаура Террузо, соавтор ромкома «Здравствуйте, меня зовут Дорис». Сценарий картины написал сам Манискалко вместе с Остином Эрлом. Манискалко снимется в ленте в роли самого себя.

Де Ниро сыграет отца Манискалко — итальянского иммигранта по имени Сальво, который узнает, что его сын собирается жениться на своей девушке-американке. Сальво настаивает, чтобы родители невесты провели с ним выходные.

«Судя по тому, как Себастьян говорит о своем отце, Сальво, кажется, тот человек, который думает, что именно Роберт Де Ниро должен сыграть его в фильме. Так что мы подумали, а почему бы и нет?» — сказал президент Lionsgate Motion Picture Group Натан Кахане.

По словам Кахане, сценарий комедии «веселый и искренний», а дуэт Де Ниро и Манискалко — «фантастическая и смешная пара». Производство картины начнется в конце 2021 года.