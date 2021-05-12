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В США откроется лагерь для подготовки космических туристов

Юлия Онодэра
Вчера в 22:41

Американская компания Orbite откроет в США первый лагерь для подготовки космических туристов. Об этом сообщил TechCrunch.

Программу обучения возглавит бывший директор Национального центра аэрокосмической подготовки и исследований Бриенна Роммес. Она работала ранее с бизнесменом Ричардом Брэнсоном — он намерен отправиться в космос уже в этом году.

Всего Роммес подготовила к космическим полетам более 600 человек. Участников коммерческих полетов в лагере Orbite она будет обучать с 2023 и 2024 года, когда компания откроет первый центр подготовки. Где он расположится, пока неизвестно.

По словам со-основателя Orbite Джейсона Эндрюса, база позволит потенциальным туристам «опробовать товар, прежде чем его покупать» и понять, действительно ли они готовы отправиться в путешествие.

В ходе подготовки клиенты будут учиться выдерживать перегрузки, адаптироваться к состоянию невесомости, летать на высокоскоростных самолетах. Также им расскажут, как бороться со стрессом, в том числе при помощи медитаций.

«В этом десятилетии в космос оправятся сотни, если не тысячи людей, но вы не можете просто встать с дивана и пристегнуться ремнями безопасности в ракете […] перед тем, как отправиться в путешествие в другой мир, вы должны быть подготовлены ментально, физически и духовно», — заявил Эндрюс.

Пока занятия для космических туристов организуют в пятизвездочных отелях Four Seasons во Флориде и La Co (o)rniche во Франции. Стоимость учебной программы составляет 29,5 тыс. долларов за человека.

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