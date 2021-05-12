На пляж в США выбросило жуткую глубоководную рыбу. Похожая была в мультфильме «В поисках Немо»

Рыба черного цвета с острыми зубами и «удочкой» на голове лежала с разинутой пастью на пляже государственного парка Кристал-Коув в Лагуна-Бич. Необычную находку обнаружил рыбак Бен Эстес. По его словам, он никогда раньше не видел рыбу, которая выглядела бы так.

В Калифорнии на берегу Тихого океана нашли рыбу, которая обычно обитает на больших глубинах и редко оказывается на поверхности. Об этом сообщает The Guardian .

Координатор образования в Davey’s Locker Sportfishing & Whale Watching Джессика Роум сообщила, что, по ее мнению, рыбак не до конца понимал значимость своей находки. Она отметила, что рыба сохранилась в идеальном состоянии.

Специалисты предполагают, что находка относится к одному из видов отряда удильщиков. Эти рыбы обитают на глубинах более одного километра. У них есть острые зубы, позволяющие проглатывать добычу больше них самих.

Добычу удильщики приманивают с помощью яркого «фонарика» на голове. Из‑за своего зловещего вида эта рыба стала одним из персонажей в мультфильме «В поисках Немо».

Найденного удильщика заморозили и забрали для изучения в исследовательских и образовательных целях. Позже его планируют сохранить для музейной коллекции.