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Татьяна Никонова/YouTube Умерла секс-блогерка и журналистка Татьяна Никонова
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Умерла секс-блогерка и журналистка Татьяна Никонова

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:41

Журналистка, феминистка и секс-блогерка Татьяна Никонова скончалась из‑за болезни, сообщается в ее телеграм-канале. Ей было 43 года.

Никонова занималась созданием контентных интернет-проектов с 2001 года. Работала в компаниях СУП, Digital October и РБК. Была постоянным внештатным автором в «Афише Daily», Wonderzine, The Village, GQ, Life.ru и других изданиях, а также экспертом сервиса вопросов The Question.

В 2012 году Никонова стала автором просветительского и развлекательного блога «Sam Jones’s Diary» на Tumblr, который позже переехал на Nikonova.online. На сайте ежедневно публиковались ссылки на исследования, ответы на анонимные вопросы о сексе, телесности, гендере и феминизме, тест-драйвы секс-игрушек, а также обзоры книг, фильмов и мероприятий.

Никонова боролась за равные права и защиту от гендерного насилия, выступала против запрета абортов, за декриминализацию проституции и в поддержку ЛГБТ-движения.

В 2017 году журналистка запустила на Planeta.ru краудфандинговую кампанию по сбору денег на создание бесплатного секспросвет-учебника для подростков 13–16 лет «Наука секса для подростков».

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